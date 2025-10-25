Una nena de dos años perdió un brazo tras un trágico accidente con un secarropas en Mendoza

La menor sufrió graves heridas al introducir su brazo en el tambor del electrodoméstico y debió ser intervenida de urgencia en el Hospital Notti, donde los médicos realizaron la amputación para salvarle la vida.

Hoy 08:29

Una tragedia doméstica conmocionó a la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento mendocino de Maipú, luego de que una nena de dos años sufriera la amputación de su brazo derecho tras un accidente con un secarropas en funcionamiento.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando la pequeña, en un momento de descuido, habría introducido su brazo derecho en el tambor del electrodoméstico. La madre de la niña, de 22 años, fue quien advirtió la situación y pidió ayuda médica de inmediato.

Ante la gravedad del cuadro, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en la capital provincial. Pese a los esfuerzos del personal médico, las heridas resultaron irreversibles, por lo que los profesionales debieron amputarle el miembro superior derecho a la altura del hombro para preservar su vida.

En el lugar intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la Oficina Fiscal de Maipú, que realizaron las actuaciones correspondientes. La Justicia provincial inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y evaluar posibles responsabilidades.