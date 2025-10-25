Virginia Da Cunha expresó su apoyo a Lourdes Fernández: “Hicimos cadena para que la oscuridad no gane”

La cantante Virginia Da Cunha publicó un profundo mensaje en sus redes sociales para acompañar a su amiga y excompañera de Bandana, Lourdes Fernández, quien atraviesa un difícil momento tras la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género.

Bajo el título “Hermana, estamos con vos”, Da Cunha compartió una foto junto a Lourdes en el escenario y relató cómo vivieron las últimas horas: “Fueron tres días muy intensos los que han transcurrido y aún me sorprende que nos haya tocado atravesar esto juntas. No importó que Vale estuviera en Miami, yo en Mendoza, Lisa en San Justo y Lourdes en un lugar incierto”, escribió.

La artista contó que ella y sus compañeras de grupo intuyeron que algo malo ocurría: “Tuvimos la clara intuición de que algo muy malo estaba pasando a pesar de que Lourdes decía estar bien. Sin miedo a equivocarnos dijimos basta. Accionamos en cadena, cada una desde su personalidad y posibilidades se sumó formando un equipo de inteligencia y coraje para que la oscuridad no gane”, expresó.

En su reflexión, Virginia sostuvo que lo ocurrido “es un aprendizaje colectivo” y lanzó una advertencia sobre los vínculos violentos: “Los psicópatas no cambian y la Justicia es muy lenta. Por ende, lo que nos queda como mujeres es cultivar el amor propio, cuidar ese instinto salvaje que nos hace superheroínas, hacer mucho trabajo interno para detectar las trampas”, escribió.

También agradeció a las mujeres que la acompañaron en momentos difíciles y mencionó el libro Mujeres que corren con los lobos como una de sus guías espirituales. A su vez, respondió a quienes la criticaron por no mostrarse públicamente durante la crisis de Lourdes: “A la gente que me atacaba por no estar subiendo stories mientras estaba cuidando la integridad de Lourdes les digo... esa ansiedad y reactividad es la misma que los va a llevar a caer en otras trampas”, afirmó.

Finalmente, Da Cunha cerró su mensaje con un tono esperanzador: “A trabajar más en uno mismo, más amor hacia adentro. Seguiremos trabajando para el regreso de las Súper Bandanas. Feliz fin de semana”, concluyó la artista.