La Selección Argentina confirmó un nuevo amistoso para la próxima fecha FIFA: ¿contra quién jugará?

El equipo de Lionel Scaloni seguirá con la preparación de cara a la próxima Copa del Mundo.

Hoy 00:41

La Selección Argentina ya planifica su camino rumbo al Mundial 2026 y afrontará una extensa preparación tras finalizar en el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En las últimas horas, la AFA confirmó al próximo rival de la Albiceleste para la fecha FIFA de noviembre: será Angola, el viernes 14 de noviembre, en Luanda.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenará en España antes del viaje a África y permanecerá allí nuevamente hasta el 18 de noviembre, una vez finalizado el amistoso.

El presente de Angola y el antecedente reciente de Argentina

Actualmente, Angola ocupa el puesto 89 del ranking FIFA y el 19° entre las selecciones africanas. Además, el combinado no logró clasificarse a la próxima Copa del Mundo, quedando cuarto en su grupo y sin victorias ante rivales como Eswatini.

Con este nuevo compromiso, la Selección Argentina sumará otro amistoso frente a un rival de menor jerarquía. En sus últimos 14 partidos amistosos, el conjunto nacional enfrentó a Estonia, Honduras, Jamaica, Emiratos Árabes, Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Puerto Rico, con resultados mayormente positivos, pero sin grandes desafíos deportivos.