Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 24º
X
Somos Deporte

La Selección Argentina confirmó un nuevo amistoso para la próxima fecha FIFA: ¿contra quién jugará?

El equipo de Lionel Scaloni seguirá con la preparación de cara a la próxima Copa del Mundo.

Hoy 00:41

La Selección Argentina ya planifica su camino rumbo al Mundial 2026 y afrontará una extensa preparación tras finalizar en el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En las últimas horas, la AFA confirmó al próximo rival de la Albiceleste para la fecha FIFA de noviembre: será Angola, el viernes 14 de noviembre, en Luanda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenará en España antes del viaje a África y permanecerá allí nuevamente hasta el 18 de noviembre, una vez finalizado el amistoso.

El presente de Angola y el antecedente reciente de Argentina

Actualmente, Angola ocupa el puesto 89 del ranking FIFA y el 19° entre las selecciones africanas. Además, el combinado no logró clasificarse a la próxima Copa del Mundo, quedando cuarto en su grupo y sin victorias ante rivales como Eswatini.

Con este nuevo compromiso, la Selección Argentina sumará otro amistoso frente a un rival de menor jerarquía. En sus últimos 14 partidos amistosos, el conjunto nacional enfrentó a Estonia, Honduras, Jamaica, Emiratos Árabes, Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Puerto Rico, con resultados mayormente positivos, pero sin grandes desafíos deportivos.

TEMAS Lionel Scaloni Selección Argentina de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º
  3. 3. El chef que bajó 90 kilos en tiempo récord cuenta cómo lo logró
  4. 4. Por primera vez en su historia, Francia condenó a cadena perpetua a una mujer
  5. 5. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT