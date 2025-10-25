Georgina Barbarossa reveló que está en pareja con un hombre más joven: “A esta edad tengo deseo”

La conductora con su característico humor, habló sin tabúes sobre su vida sexual, los cuidados que mantiene y el disfrute de la madurez.

Hoy 08:43

La actriz y conductora Georgina Barbarossa confesó que está nuevamente enamorada. Durante una charla distendida en su programa A la Barbarossa (Telefe), la figura televisiva reveló que está en pareja con un hombre extranjero “mucho más joven”, aunque prefirió mantener en reserva su identidad.

El comentario surgió al aire cuando sus panelistas Pía Shaw, Paulo Kablan y Analía Franchín la pusieron en evidencia al mencionar su nuevo romance. Lejos de incomodarse, Georgina respondió con sinceridad y humor: “A esta edad tengo deseo”, dijo entre risas, dejando en claro que vive una etapa plena y sin prejuicios.

La conductora contó que su novio habla varios idiomas y que, si bien maneja el español, no es su lengua materna. Además, reveló que mantienen una relación a distancia y que ambos son cuidadosos. “Siempre hay que usar profilácticos, hay que tener cuidado; el señor es joven e inquieto”, bromeó.

Fiel a su estilo espontáneo, Barbarossa compartió algunos detalles íntimos de su vida sexual: confesó que le gusta tener relaciones con la luz encendida y una camisa puesta, y que suele reservar esos encuentros para los fines de semana. También aseguró que no le gustan los “chirlitos”, pero que con el paso del tiempo se animó a experimentar más, alentando a las mujeres mayores a disfrutar plenamente de su sexualidad.

“Las de 70 también tenemos sexo”, expresó con una sonrisa.

Por último, entre carcajadas, reveló que su pareja tiene una empresa de buceo en Miami y lanzó una divertida frase que hizo reír a todos en el estudio: “Se sumerge muy bien”.

Según adelantó, planea reencontrarse con él durante su próximo viaje a Nueva York, donde combinará turismo y momentos románticos.