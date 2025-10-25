VIDEO: el tenso cruce entre Giuliano Galoppo y un hincha de River que le reclamó por el penal errado

El mediocampista falló su remate en la tanda ante Independiente Rivadavia y el Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina en semifinales.

Hoy 08:49

La derrota por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza dejó secuelas en River Plate, que volvió a protagonizar una noche para el olvido en Córdoba y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina. Uno de los protagonistas de la tanda decisiva fue Giuliano Galoppo, quien erró su remate y luego vivió un tenso cruce con un hincha al retirarse del estadio.

El mediocampista fue increpado por un simpatizante que, entre insultos, le recriminó con dureza su actuación en la definición: “Esto no es Banfield”, le gritó en varias oportunidades, haciendo alusión a su pasado en el club del Sur. Galoppo, sorprendido por la agresión verbal, se limitó a mirar con firmeza al hincha sin responder, mientras el plantel millonario subía al micro para abandonar el estadio.

El penal errado y una noche difícil

Galoppo ingresó en los minutos finales del encuentro, reemplazando a Kevin Castaño a falta de 15 minutos para el cierre. En la definición desde los doce pasos, se hizo cargo del segundo penal de su equipo, luego del fallido intento de Miguel Borja, pero su remate, débil y bajo, se fue desviado junto al palo izquierdo del arquero Ezequiel Centurión.

El fallo resultó clave en la eliminación de River, que volvió a mostrar una versión opaca y sin reacción. El equipo de Marcelo Gallardo, que ya había quedado fuera de la Copa Libertadores, perdió así una nueva oportunidad de pelear por un título y de asegurar su participación internacional para el próximo año.

Con esta caída, el Millonario perdió una de las tres vías que le quedaban para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Ahora, deberá buscar su boleto a través del Torneo Clausura, del cual aún quedan varias fechas, o mediante la tabla anual acumulada.

La tensión en el ambiente riverplatense crece tras un año irregular, en el que el equipo no logró consolidar su rendimiento ni en los torneos locales ni en el plano internacional. El episodio con Galoppo fue una muestra del clima de frustración que atraviesa a los hinchas tras una nueva decepción en el cierre de la temporada.