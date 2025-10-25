Ingresar
Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor con una emotiva boda religiosa en Mar del Plata

Tras casarse por civil, la pareja celebró su unión en la parroquia Don Bosco, acompañados por familiares, amigos y su perro Río. El actor lució un smoking y la novia deslumbró con un diseño de Benito Fernández.

Después de su casamiento civil del jueves, Matías Alé y Martina Vignolo vivieron este fin de semana una emotiva ceremonia religiosa en Mar del Plata, la ciudad donde nació su historia de amor. El actor y la modelo sellaron su compromiso frente al altar de la parroquia Don Bosco, rodeados de aplausos, flashes y gestos de cariño.

Matías Alé llegó vestido con un elegante smoking, acompañado por Río, el perro salchicha que comparte con su esposa, mientras que Martina deslumbró con un vestido blanco diseñado por Benito Fernández, de líneas clásicas y detalles románticos. Frente al altar, se juraron amor eterno con un sentido “para toda la vida”.

A la salida del templo, los recién casados fueron recibidos entre aplausos, abrazos y lluvia de arroz, antes de subirse a un Cadillac rojo descapotable, del que colgaban las tradicionales latas que marcaban el inicio de una nueva etapa.

“Es el día más feliz de nuestras vidas”, coincidieron emocionados. Según adelantaron, la fiesta contará con unos 220 invitados, aunque prefirieron mantener en reserva el lugar del festejo. Lo que sí revelaron es que el show principal estará a cargo de Agapornis, la popular banda de cumbia, y que los asistentes podrán disfrutar de varias sorpresas a lo largo de la noche.

En cuanto al viaje de bodas, Alé aseguró que será “impactante” y está preparado especialmente para sorprender a su flamante esposa.

