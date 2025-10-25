River y otro golpazo: las duras eliminaciones en 2025 y las dos vías que tiene para entrar a la Libertadores

El Millonario perdió por penales ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina y sumó una nueva decepción.

Hoy 09:04

River Plate volvió a sufrir un golpe duro en este 2025. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales, y sumó una nueva frustración en una temporada marcada por las eliminaciones y la irregularidad.

Con esta caída, el Millonario cerró otro capítulo negativo en un año en el que no logró cumplir ninguno de sus objetivos principales. Además, la derrota deja al conjunto de Núñez con solo dos caminos posibles para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Un 2025 cargado de decepciones

El año comenzó con una final que no terminó bien: River perdió la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba. Poco después, fue eliminado por Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura, en otro golpe que encendió las alarmas en el equipo de Gallardo.

La segunda mitad del año tampoco trajo alivio. En el Mundial de Clubes, el Millonario no logró superar la fase de grupos, y en septiembre llegó el revés más fuerte: la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras caer en los dos partidos ante Palmeiras de Brasil.

Ahora, la Copa Argentina se suma a esa lista de frustraciones y deja a River con un solo título posible en el horizonte: el Torneo Clausura, donde actualmente marcha quinto en la Zona B. El último triunfo ante Talleres le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar algo de aire, aunque el panorama sigue siendo complejo.

Las dos chances de River para entrar a la Copa Libertadores 2026

El conjunto de Gallardo aún tiene dos opciones concretas para clasificarse a la próxima Copa Libertadores:

Ser campeón del Torneo Clausura 2025.

Si River logra coronarse en el campeonato actual, obtendrá su boleto directo al certamen continental.

Clasificar por la tabla anual.

Actualmente, el Millonario se ubica segundo en la tabla anual, detrás de Rosario Central, que ya tiene asegurada su plaza en la Libertadores. Con tres fechas por jugarse, River deberá mantenerse entre los tres primeros puestos para conseguir su clasificación. Cabe destacar que el tercer lugar otorga acceso al repechaje y no directamente a la fase de grupos.

Un detalle clave es el papel de Argentinos Juniors: si el Bicho se consagra campeón de la Copa Argentina y además finaliza entre los tres primeros de la tabla anual, liberará un cupo adicional que podría favorecer a River en su búsqueda por asegurar la clasificación.

Con el margen de error agotado, el equipo de Gallardo deberá reaccionar rápido si quiere evitar cerrar el año sin títulos y, lo que sería aún más grave, sin Copa Libertadores en 2026.