Los hinchas de Independiente les tiraron comida para perros a sus propios jugadores

En el Libertadores de América se vivió un momento inesperado en medio de un clima tenso entre los fanáticos y los futbolistas.

Hoy 00:52

La tensión que atraviesa Independiente por su delicado presente deportivo se trasladó nuevamente a las tribunas del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Este viernes, en el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura ante Platense, se vivió una escena insólita en pleno festejo de gol, reflejo del tenso clima que rodea al club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A los 25 minutos del primer tiempo, Gabriel Ávalos abrió el marcador para el Rojo y desató el desahogo de los jugadores, que se abrazaron mirando hacia la popular local. Sin embargo, la respuesta de un grupo de hinchas sorprendió a todos: desde la tribuna arrojaron una bolsa con alimento para perros, que cayó cerca de la zona donde celebraban los futbolistas.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios expresaron sorpresa, indignación y también ironía por el episodio.

La relación entre el plantel y los fanáticos atraviesa un momento muy tenso, marcado por la falta de resultados y el malestar general que se vive en Avellaneda. Incluso, pese a la ventaja parcial al descanso, los jugadores fueron despedidos entre silbidos y aplausos aislados, una muestra más del descontento de la gente con el equipo.