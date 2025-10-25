Quimsa sumó un nuevo triunfo por la Liga Sudamericana y acaricia la clasificación a la siguiente fase

Los dirigidos por Ramella tuvieron un gran segundo tiempo y superaron a Importadora Alvarado de Ecuador por 88 a 59 para quedar cerca de avanzar de fase. Brandon Robinson sumó 26 puntos.

Hoy 18:01

Los primeros diez minutos fueron parejos, en Importadora ABC se destacó con 10 puntos el argentino Lugli, por el lado santiagueño Robinson y Solanas fueron lo mejor en ofensiva para un Quimsa que perdía 21 a 18.

El duelo siguió con Robinson efectivo junto a un doble de Romano para que la Fusión pase al frente, en el equipo de Ecuador nuevamente Lugli era su mejor opción en ataque. Tras un nuevo pasaje parejo, un triple de Robinson ponía el 38/36 para los dirigidos por Ramella.

Luego del entretiempo apariciones de Robinson y Lema dieron ventaja de ocho a la Fusión que mostró una mejor defensa en el segmento permitiendo ampliar la brecha gracias a un buen ingreso de Figueredo y Negron, 62/43 a falta de un cuarto.

En el epílogo no cambió la historia, los triples de Figueredo y Orresta mantuvieron al frente a Quimsa, Alaekwe y Borsellino intentaron a larga distancia pero el triunfo quedó en manos del dos veces campeón de América por 88 a 59.

Brandon Robinson se destacó con 26 puntos mientras que Diego Figueredo sumó 15 con 5 asistencias, en el perdedor 20 de Andrés Lugli. La Fusión se mantiene invicto en el torneo y enfrentará este domingo al dueño de casa, Corinthians desde las 19:10 horas.

Cerca de la clasificación:

Un triunfo de Corinthians ante Defensor Sporting llevaría a los santiagueños a la siguiente etapa de La Liga Sudamericana a falta de la fecha del domingo. En caso de victoria uruguaya habrá que esperar al tercer día de competencia.