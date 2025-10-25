Ingresar
En vivo: Quimsa va por la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana en Brasil

La Fusión enfrentará desde las 16.10 a ABC Camp de Ecuador por la segunda fecha del Grupo C.

Hoy 16:55

Quimsa saldrá a escena nuevamente esta tarde en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Liga Sudamericana de Básquet que se disputa en San Pablo, Brasil.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Fusión, que arrancó el torneo con un triunfazo sobre el cierre ante Defensor Sporting de Uruguay por 78-76, buscará una nueva victoria que le permita sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El rival será ABC Camp de Ecuador, que viene de caer en su presentación ante el local Corinthians, rival de Quimsa en la última jornada que se disputará el domingo.

El equipo de Leandro Ramella buscará imponer condiciones desde el arranque para edificar otro triunfo que le permita instalarse en los cuartos de final. 

