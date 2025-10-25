Ingresar
Trágico accidente sobre Ruta 157: conductor de una pickup falleció en choque frontal con un camión

Tucumán. El siniestro ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este sábado. El conductor del camión no sufrió lesiones. Intervino la Comisaría de Lamadrid.

Hoy 11:20
Choque fatal

Un grave accidente de tránsito terminó con una persona muerta, hecho ocurrido sobre Ruta Nacional 157 en cercanía de la localidad de Lamadrid, en la provincia de Tucumán.

Pasadas las seis de la mañana de este sábado, personal de la Comisaría de Lamadrid, recibió el aviso sobre un choque entre una pickup y un camión con semirremolque.

Una comisión policial partió hacia el lugar indicado, al sur del arroyo Matazambi), donde encontraron sobre la banquina a una pickup Renault Oroch incrustada en el frente de un camión Scania.

Choque fatal en Lamadrid - Tucumán Choque fatal en Lamadrid - Tucumán

La cabina del vehículo de menor porte estaba destruido y se reconocía solo la puerta trasera y su caja. El remolque del camión quedó atravesado sobre la ruta.

El personal policial identificó a los conductores de ambos rodados, siendo los mismos: Marcos Lorenzo Alanis (30) y Lucas Medina, conductor de la Oroch quien falleció. Ambos con domicilio en la provincia de Tucumán.

Si bien las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación, uno de los rodados se cruzó de carril invadiendo la línea de circulación del otro, con el trágico final.

TEMAS Tucumán

