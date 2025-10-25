Ingresar
Un hombre murió tras descompensarse mientras conducía en la Avenida General Paz durante las lluvias

La víctima, de 60 años, fue hallada inconsciente en su vehículo por Bomberos en medio del temporal que provocó anegamientos en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hoy 11:22
Avenida

Un trágico episodio tuvo lugar en la colectora de la Avenida General Paz, donde un hombre perdió la vida al sufrir una descompensación mientras conducía, según informaron fuentes oficiales. El hecho ocurrió a la altura de Pedro Varela, con mano hacia el Río de la Plata, en medio de un temporal de intensas lluvias que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años, y fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en zonas inundadas. Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las lluvias comenzaron durante la madrugada y se intensificaron hacia las primeras horas del sábado, generando anegamientos en varios tramos de la Avenida General Paz, especialmente en colectoras y pasos bajo nivel.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, advirtiendo a los vecinos sobre la continuidad de las precipitaciones y el riesgo de inundaciones.

El hecho pone de relieve la combinación de factores climáticos y emergencias médicas, y refuerza la importancia de circular con precaución durante temporalidades intensas en la región.

Tragedia

