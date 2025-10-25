Ingresar
Se realizaron trabajos de acondicionamiento en los barrios Misqui Mayu, San Carlos y Parque Industrial

La Secretaría de Servicios Públicos realizó operativos en Misqui Mayu, San Carlos y Parque Industrial para mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 11:39

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda llevó a cabo un despliegue de limpieza y erradicación de mini basurales en los barrios Misqui Mayu, San Carlos y Parque Industrial.

El personal del Obrador Misqui Mayu realizó tareas de mantenimiento y limpieza en diferentes espacios públicos, con el objetivo de beneficiar la calidad de vida de los vecinos y mantener el orden en la ciudad.

Desde la Secretaría destacaron el compromiso y esfuerzo diario de cada trabajador, que permite mantener los espacios públicos en óptimas condiciones.

Además, se hizo un llamado a la comunidad bandeña para colaborar con el cuidado del entorno: respetar los horarios de recolección de residuos, utilizar correctamente los contenedores y evitar arrojar basura, restos de poda o materiales de construcción en terrenos baldíos.

Estas acciones buscan fomentar la responsabilidad ciudadana y asegurar que los barrios se mantengan limpios y seguros para todos los vecinos.

