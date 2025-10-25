Alumnos de la Esc. Técnica N° 2 participaron de un taller de prevención de ITS

Estudiantes y personal del CIC San Carlos capacitaron a alumnos de 5° año, promoviendo decisiones informadas y responsables sobre la salud sexual y reproductiva.

Hoy 11:40

En la Escuela Técnica N°2, el personal del CIC San Carlos junto a estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud ofrecieron un taller dirigido a alumnos de 5° año sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazo no intencional en la adolescencia.

El objetivo de estas actividades es fomentar conductas reflexivas, brindando alternativas de solución y herramientas para la toma de decisiones informadas, haciendo que los jóvenes comprendan los riesgos y consecuencias de determinadas prácticas.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Acompañamos a nuestros adolescentes con información y herramientas para que puedan tomar decisiones responsables sobre su salud y su futuro”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que priorizan la educación sanitaria y la prevención como pilares para construir una comunidad más saludable.