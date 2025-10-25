Ingresar
Un motociclista resultó herido tras chocar con un automóvil en el barrio Campo Contreras

El accidente ocurrió en la intersección de Solís y Av. del Trabajo. El conductor de la motocicleta fue trasladado al Hospital Regional.

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Solís y Av. del Trabajo, en la zona del barrio Campo Contreras, dejando como saldo un motociclista lesionado.

Personal de la Comisaría Comunitaria N°11 intervino en el incidente que involucró a una motocicleta de 110 cc, conducida por un hombre de 35 años, domiciliado en el barrio Parque del Río I, y un automóvil cuyo conductor reside en la ciudad Capital.

Producto del impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre la gravedad de las lesiones ni sobre posibles medidas legales relacionadas con el accidente.

