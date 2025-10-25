Ingresar
ARTEVIVO enciende la tarde del sábado en su segunda edición

Una feria artística y cultural que se consolida como un punto de encuentro para artistas, diseñadores, emprendedores y el público en general.

Hoy 13:06
ARTEVIVO

Este 25 de octubre se realizará la segunda edición de “ArteVivo”, una feria artística y cultural que se consolida como un punto de encuentro para artistas, diseñadores, emprendedores y el público en general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, impulsado por Naisha Chandni y Angie Agüero, se desarrollará en Tinkuy Patio Cultural – Club Hípico, dentro del Parque Aguirre, y promete una experiencia sensorial única con más de treinta artesanos, veinte artistas plásticos, diez bandas musicales, tres grupos de danza y quince modelos en pasarela. Durante todo el día la ciudad se vestirá de color, música y movimiento con la entrada libre y gratuita.

“Queremos que ArteVivo se convierta en una cita fija, un espacio donde la creatividad florezca y la comunidad se una”, expresó Naisha, artista visual, diseñadora y una de las mentes detrás de este proyecto que busca trascender el mero espectáculo para transformarse en una plataforma de encuentro cultural sostenido en el tiempo.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de pinturas en vivo, talleres de danza, maquillaje artístico, charlas sobre arte, customización de prendas y reciclado creativo. Naisha, junto a Angie, estará a cargo de la customización de prendas y barras artísticas, sumando su sello distintivo: el arte como expresión de identidad y libertad creativa.

