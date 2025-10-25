Ingresar
El picante gesto de Rodrigo De Paul con un rival en la victoria del Inter Miami ante Nashville

El conjunto de la Florida se impuso 3-1 con un doblete de Lionel Messi. El Motorcito, sin embargo, protagonizó una de las acciones más controversiales del partido.

Hoy 14:12

Rodrigo De Paul volvió a ser protagonista dentro de una cancha, pero esta vez no por una jugada destacada sino por un gesto que generó polémica. Durante la victoria de Inter Miami por 3-1 sobre Nashville, en el arranque de los Playoffs de la MLS, el mediocampista argentino tuvo un tenso cruce con Sam Surridge que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió al comienzo del segundo tiempo, cuando el partido se encontraba detenido tras una falta. De Paul se acercó al delantero inglés y comenzó a mirarle la espalda con insistencia, como si intentara leer su apellido en la camiseta. Con este gesto, el campeón del mundo buscaba hacerle creer que no sabía quién era su rival, provocando una evidente molestia en Surridge.

Ante la insistencia del argentino, el futbolista de Nashville respondió con un empujón que mandó a De Paul al piso. El jugador surgido en Racing se levantó sonriente, mientras que el inglés siguió murmurando con enojo. La situación no pasó a mayores y el árbitro decidió no sancionar a ninguno.

Inter Miami empezó los Playoffs con el pie derecho

Más allá de la controversia, el Inter Miami tuvo una actuación sólida y se impuso 3-1 en el primer partido de la serie al mejor de tres. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro con dos goles, y el equipo rosa prácticamente no sufrió en defensa.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Gerardo Martino quedó a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Deberá ganar el próximo partido, que se jugará el sábado 1 de noviembre a las 20.30 (hora argentina). En caso de una derrota, la definición se trasladará a un tercer duelo en el Chase Stadium.

