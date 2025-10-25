Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 23º
X
WhatsApp

La Represa celebró su muestra anual educativa con una jornada llena de creatividad y movimiento

Bajo el lema “Aprender haciendo, enseñar mostrando y celebrar moviéndonos”, alumnos y docentes compartieron proyectos, coreografías y actividades que reflejaron el trabajo realizado durante todo el año.

Hoy 14:06

La comunidad educativa de La Represa vivió ayer una jornada de celebración y aprendizaje con la realización de la muestra anual pedagógica y de educación física, que tuvo lugar el 26 de octubre bajo el lema “Aprender haciendo, enseñar mostrando y celebrar moviéndonos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el evento, los alumnos presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del año en distintos espacios curriculares, mostrando creatividad, compromiso y esfuerzo. Cada exposición fue el reflejo del trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, en un clima de entusiasmo y participación.

Además, los profesores de educación física coordinaron una serie de destrezas, coreografías y actividades recreativas, donde los jóvenes demostraron sus habilidades motrices y el espíritu de compañerismo que caracteriza a la institución.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de madres y alumnas de la Escuela de Las Peñas N° 787, quienes ofrecieron coreografías de zumba que llenaron de alegría y ritmo la jornada, invitando a todos los presentes a sumarse a la diversión.

La muestra fue considerada un éxito rotundo, no solo por la cantidad de público que se acercó, sino también por el protagonismo de los estudiantes, que pusieron en valor la importancia de aprender haciendo y celebrar juntos los logros alcanzados.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
  2. 2. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º
  4. 4. VIDEO: el tenso cruce entre Giuliano Galoppo y un hincha de River que le reclamó por el penal errado
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto corre la última práctica y la clasificación del GP de México de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT