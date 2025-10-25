La Represa celebró su muestra anual educativa con una jornada llena de creatividad y movimiento

Bajo el lema “Aprender haciendo, enseñar mostrando y celebrar moviéndonos”, alumnos y docentes compartieron proyectos, coreografías y actividades que reflejaron el trabajo realizado durante todo el año.

Hoy 14:06

La comunidad educativa de La Represa vivió ayer una jornada de celebración y aprendizaje con la realización de la muestra anual pedagógica y de educación física, que tuvo lugar el 26 de octubre bajo el lema “Aprender haciendo, enseñar mostrando y celebrar moviéndonos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el evento, los alumnos presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del año en distintos espacios curriculares, mostrando creatividad, compromiso y esfuerzo. Cada exposición fue el reflejo del trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, en un clima de entusiasmo y participación.

Además, los profesores de educación física coordinaron una serie de destrezas, coreografías y actividades recreativas, donde los jóvenes demostraron sus habilidades motrices y el espíritu de compañerismo que caracteriza a la institución.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de madres y alumnas de la Escuela de Las Peñas N° 787, quienes ofrecieron coreografías de zumba que llenaron de alegría y ritmo la jornada, invitando a todos los presentes a sumarse a la diversión.

La muestra fue considerada un éxito rotundo, no solo por la cantidad de público que se acercó, sino también por el protagonismo de los estudiantes, que pusieron en valor la importancia de aprender haciendo y celebrar juntos los logros alcanzados.