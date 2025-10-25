Alejandro Garnacho volvió al gol pero Chelsea cayó ante Sunderland por la Premier League

El Bichito abrió el marcador para los Blues pero The Black Cats lo dieron vuelta sobre la hora en Stamford Bridge por la novena fecha de la liga inglesa.

El Chelsea no pudo mantener la ventaja inicial y terminó cayendo 2-1 ante Sunderland en Stamford Bridge, en un duelo correspondiente a la novena fecha de la Premier League. Los goles para “Los Gatos Negros” fueron convertidos por Wilson Isidor y Chemsdine Talbi, mientras que el único tanto de “Los Azules” llegó de la mano de Alejandro Garnacho.

Con esta derrota, el equipo comandado por Enzo Maresca quedó en el séptimo lugar de la tabla, mientras que el conjunto dirigido por Régis Le Bris, recientemente ascendido, trepó al segundo puesto del campeonato, consolidando su gran arranque de temporada.

Desde el inicio, el elenco londinense mostró una propuesta ofensiva sólida y un juego colectivo que desbordó a la defensa rival. A los 4 minutos del primer tiempo, Garnacho protagonizó una brillante jugada individual por la banda izquierda y, con dos defensores encima, definió con precisión para el 1-0 parcial.

Sin embargo, el Sunderland no tardó en reaccionar. A los 22 minutos, Wilson Isidor aprovechó un rebote dentro del área y, con un potente disparo, venció al arquero Robert Sánchez para igualar el marcador.

En el complemento, el Chelsea mantuvo la iniciativa, pero fue sorprendido por un rival que aprovechó cada espacio. En tiempo adicionado, Chemsdine Talbi culminó un contragolpe letal con un remate cruzado que selló el 2-1 final, desatando la euforia visitante y el desconcierto en Stamford Bridge.

Newcastle también ganó y hundió al Fulham

En otro de los partidos de la jornada, el Newcastle United venció 2-1 al Fulham en el St. James’ Park. Los goles de “Las Urracas” fueron convertidos por Jacob Murphy y Bruno Guimarães, mientras que Saša Lukić marcó para “Los Pueblerinos”.

El conjunto dirigido por Eddie Howe se adelantó rápidamente gracias a Murphy, y aunque Lukić igualó el encuentro en el inicio del segundo tiempo, Guimarães selló el triunfo sobre el final, dejando al Fulham a tan solo dos posiciones de la zona de descenso.