Una estación transformadora de Transnoa salió de servicio y afectó a usuarios de EDESE

Una falla en una estación de Transnoa, complicó el normal funcionamiento del servicio de energía eléctrica.

Hoy 14:45

Pasado el mediodía de este sábado un inconveniente en la Estación Transformadora Santiago Oeste,de la empresa Transnoa, provocó que se viera interrumpida la normal distribución del servicio de energía eléctrica en diferentes barrios de Capital.

Ante esta situación, la empresa EDESE se encuentra trabajando con el objetivo de solucionar el inconveniente, en el menor tiempo posible, siendo la responsabilidad de esta situación ajena a ella.

Vale resaltar que personal de EDESE se encuentra además recargado, tratando de reparar los daños que dejó la fuerte tormenta de la noche del viernes y madrugada de este sábado, que afectó a ciudades y localidades del interior provincial, como así también a barrios de esta Capital.

La empresa Transnoa es la encargada del transporte del fluido hacia las provincias, donde cada jurisdicción tiene a su vez empresas que se encargan de tomar ese suministro y distribuirlo a los domicilios.

Ese suministro es el que está interrumpido y pasado el mediodía se espera que Transnoa informe las razones del corte y cuándo se restablece el transporte.