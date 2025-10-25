Valentín Perrone se afianza y largará séptimo en el Gran Premio de Malasia de Moto3

El otro argentino que corre en la categoría, Marco Morelli, comenzará en el vigésimo lugar.

Hoy 13:55

El piloto argentino Valentín Perrone (KTM) tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Malasia y este domingo partirá desde el séptimo lugar en la carrera de Moto3. Su compatriota Marco Morelli (Honda), en tanto, saldrá desde la vigésima posición.

Con apenas 17 años, Perrone continúa consolidándose en su temporada debut en el Mundial de Moto3, donde marcha noveno en el campeonato. En la clasificación del sábado, marcó un tiempo de 2:10.297, quedando a tan solo una milésima del español Álvaro Carpe, quien cerrará la segunda fila. El argentino buscará sumar puntos importantes luego de dos fechas sin hacerlo en Indonesia y Australia.

Por su parte, Morelli no logró superar la Q1 y deberá remontar desde el fondo. Sin embargo, el joven bonaerense, que disputa su séptimo Gran Premio en la categoría, ya logró sumar puntos en República Checa (13°) e Indonesia (14°), por lo que confía en repetir una buena actuación en el Circuito Internacional de Sepang.

La pole position fue para el español David Almansa (Honda) con un registro de 2:09.846, seguido por el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el campeón José Antonio Rueda (KTM), completando la primera fila de largada.

Bagnaia ganó la Sprint y va por más en MotoGP

En MotoGP, el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) volvió a demostrar su dominio en Malasia al quedarse con la victoria en la carrera sprint, luego de haber conseguido también la pole position.

El podio lo completaron Alex Márquez (Ducati), quien se aseguró el subcampeonato, y Franco Morbidelli (Ducati). Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Johann Zarco.

Cabe recordar que las últimas fechas del campeonato no contarán con la participación del español Marc Márquez, quien continúa recuperándose de una lesión sufrida en el GP de Indonesia.

La carrera principal del Gran Premio de Malasia se disputará este domingo a las 4:00 de la madrugada (hora argentina) en el Circuito Internacional de Sepang.