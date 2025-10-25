Manchester United ganó un partidazo ante Brighton y se metió en zona de Champions

En Old Trafford, los “Diablos Rojos” ganaron por 4-2 por la fecha 9 de la Premier League.

Hoy 16:16

El Manchester United volvió a sonreír en la Premier League tras imponerse 4-2 a Brighton and Hove Albion en un entretenido encuentro disputado en el Old Trafford, por la novena fecha del campeonato inglés. Con esta victoria, los Red Devils llegaron a 16 puntos y se metieron en zona de clasificación a la Champions League.

El equipo local mostró su mejor versión ofensiva y golpeó en los momentos justos. Los goles del United fueron obra de Santos Carneiro da Cunha, Casemiro y un doblete del camerunés Bryan Mbeumo, figura del partido. Por su parte, Danny Welbeck y Kostoulas descontaron para el conjunto visitante, que pese a su esfuerzo no pudo frenar la contundencia de los “Diablos Rojos”.

Con este triunfo, el Manchester United alcanza los 16 puntos y se acomoda en la cuarta posición de la tabla, mientras que Brighton, con 12 unidades, queda en el puesto 12. El próximo compromiso de los de Ten Hag será ante Tottenham, mientras que los “Seagulls” buscarán recuperarse frente a West Ham.