Desarticularon un punto de venta de drogas en Añatuya y secuestraron más de dos kilos de marihuana y casi dos millones de pesos

Un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desbaratar un centro de narcomenudeo en el barrio La Merced, donde se incautaron “ladrillos” y envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Hoy 17:57

Un importante operativo antidrogas desarrollado por la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio La Merced de la ciudad de Añatuya, en el marco de una investigación judicial por narcomenudeo.

Durante el allanamiento, realizado en cumplimiento de un oficio judicial, los efectivos secuestraron más de dos kilos de marihuana, distribuidos en tres “ladrillos” y cuarenta envoltorios listos para su comercialización. Además, se incautaron $1.912.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon, una tijera, un rifle de aire comprimido y dos motocicletas.

Como resultado del operativo, un hombre de 54 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuentes policiales destacaron que la investigación permitió desarticular un centro de venta de drogas que operaba de manera permanente, llevando tranquilidad a los vecinos de la zona.

Finalmente, desde la fuerza indicaron que continuarán con las tareas investigativas en toda la provincia, con el propósito de eliminar los puntos de venta de estupefacientes y reafirmar el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.