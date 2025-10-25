Allanaron una vivienda en el barrio Miski Mayu y detuvieron a una mujer por venta de drogas

Durante el operativo realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Miski Mayu, donde se sospechaba que se realizaban actividades vinculadas a la venta de drogas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 17 envoltorios con cocaína, con un peso total de 2,48 gramos, y un envoltorio con marihuana de 31,37 gramos. También se incautaron recortes de nylon, dos teléfonos celulares de alta gama y una suma de $44.000 en efectivo, presumiblemente producto de la comercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo, una mujer de 29 años fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Desde la Policía destacaron que estos procedimientos forman parte de un trabajo sostenido en toda la provincia para combatir el narcomenudeo y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios.