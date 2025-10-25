Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 24º
X
Policiales

Allanaron una vivienda en el barrio Miski Mayu y detuvieron a una mujer por venta de drogas

Durante el operativo realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Hoy 17:59

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Miski Mayu, donde se sospechaba que se realizaban actividades vinculadas a la venta de drogas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 17 envoltorios con cocaína, con un peso total de 2,48 gramos, y un envoltorio con marihuana de 31,37 gramos. También se incautaron recortes de nylon, dos teléfonos celulares de alta gama y una suma de $44.000 en efectivo, presumiblemente producto de la comercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo, una mujer de 29 años fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Desde la Policía destacaron que estos procedimientos forman parte de un trabajo sostenido en toda la provincia para combatir el narcomenudeo y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gran Premio de México: Franco Colapinto quedó 20° en la clasificación
  2. 2. Una persona ingresó a una estación de TRANSNOA y provocó una descarga que dejó sin luz a gran parte de Santiago del Estero
  3. 3. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
  4. 4. Quimsa sumó un nuevo triunfo por la Liga Sudamericana y acaricia la clasificación a la siguiente fase
  5. 5. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT