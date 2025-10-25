Mandarina y canela: el dúo aromático que purifica el aire y fortalece tu bienestar

Descubrí cómo aprovechar las cáscaras de mandarina con un toque de canela para crear un ambientador natural lleno de propiedades.

Hoy 18:32

Cada vez más personas son las que eligen métodos caseros para usar en el hogar. Existe uno poco conocido, pero que tiene distintos beneficios: hervir cáscaras de mandarina con canela.

Este método, no solo deja un aroma dulce y fresco, sino que también ayuda a crear un ambiente más cálido y relajante.

1 litro de agua.

Las cáscaras de una o dos mandarinas.

1 o 2 ramas de canela.

Colocá todo en una olla, llevá a hervor y después bajá el fuego para que siga hirviendo suave durante 10 a 15 minutos. En pocos minutos, el perfume se va a esparcir por toda la casa, generando una sensación de limpieza y bienestar.

Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales que desprenden un aroma cítrico y refrescante. Este olor no solo es agradable, sino que también puede mejorar el ánimo y eliminar olores indeseados.

Por otro lado, la canela aporta un toque cálido y especiado, ideal para los días fríos o para esos momentos en los que querés relajarte en casa. Además, tiene propiedades antimicrobianas, lo que ayuda a mantener el ambiente más limpio y saludable.

Si querés que el perfume se mantenga por más tiempo, podés dejar la olla a fuego muy bajo durante el tiempo que quieras, y siempre controlando que el agua no se evapore.

Otra opción es guardar el agua infusionada en un frasco y calentarla cuando quieras renovar el aroma en tu casa.