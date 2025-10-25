Ingresar
Llegó Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, y las redes se llenaron de ternura

La exmodelo de “Bailando” y el hijo del “Cholo” Simeone anunciaron la llegada de su primer hijo con una dulce publicación en Instagram.

Hoy 22:32

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el nacimiento de Faustino, su primer hijo, y compartieron la alegría a través de las redes sociales. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribió la pareja con un posteo colaborativo en Instagram.

El pequeño nació este sábado y pesó 4,085 kg. La noticia fue recibida con mucha alegría por los cercanos a la pareja. La publicación recolectó cientos de mensajes de cariño, muchos de figuras de la farándula como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner.

La primera imagen del posteo muestra los pequeños pies de Faustino a minutos de haber nacido. En las siguientes, se ve a los flamantes papás observando a su bebé entre risas emocionadas y lágrimas, aún en la sala de partos. En la fotografía final, Eva amamanta por primera vez, mientras Gianluca la mira con una expresión llena de amor.

