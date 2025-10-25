Fatal accidente en el Panteón de Roma: un turista japonés cayó al vacío y murió

La víctima, un ciudadano japonés de 69 años, cayó al foso del Panteón y murió en el acto.

Hoy 18:39

Un turista japonés de 69 años murió este viernes por la noche en una de las zonas más emblemáticas de la capital italiana. El hombre cayó desde lo alto del muro que rodea al Panteón de Roma, un accidente que conmocionó a quienes se encontraban en el lugar.

Cayó siete metros a una fosa.

La víctima fue identificada como Morimasa Hibino, y estaba de vacaciones en Roma con su hija. Según una primera reconstrucción de la policía de Trevi, el turista se sentó en el parapeto, perdió el equilibrio y cayó de bruces en el foso del Panteón.

Un sacerdote que pasaba por allí alertó a los servicios de emergencia al ver al hombre tendido en el suelo, indicó el diario La Repubblica. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta de entrada del monumento para llegar a la víctima, precisó el Corriere della Sera.

El hecho ocurrió cerca de las 21:50, en la parte trasera del monumento, sobre la vía della Palombella. Según informaron los bomberos, el turista se precipitó desde una altura de siete metros, en un sector donde el muro salva la diferencia entre el foso del Panteón y el nivel actual de la calle.