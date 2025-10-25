Lando Norris se quedó con la pole del GP de México: así quedó la parrilla de salida

El británico voló con su McLaren y logró su 14ª pole position en la Fórmula 1. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan el top 3, mientras que el argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 20 con su Alpine.

Hoy 19:38

La clasificación del GP de México volvió a demostrar por qué el Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los circuitos más exigentes del calendario. En una jornada de alta tensión, Lando Norris fue el gran protagonista al marcar un tiempo de 1m15s586, asegurando así una nueva pole position con su McLaren. Su compañero Oscar Piastri no corrió la misma suerte y finalizó séptimo.

Para Norris fue una actuación brillante: logró su primera pole desde Bélgica y la 14ª en su carrera, aventajando por 0s262 a Charles Leclerc (Ferrari) y por 0s352 a Lewis Hamilton (Mercedes), quien consiguió su mejor resultado en clasificación de toda la temporada. Detrás se ubicaron George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), el actual tetracampeón, que no logró exprimir al máximo su RB21.

En el fondo de la parrilla, Franco Colapinto volvió a sufrir con el rendimiento del Alpine y cerró la Q1 en el último puesto, con un registro de 1m17s670. El argentino cometió un error en su última vuelta rápida y no pudo mejorar su marca. Pierre Gasly, su compañero, tampoco tuvo una buena jornada y quedó 18°.

Así se largará el GP de México:

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)* Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

*Carlos Sainz fue sancionado con cinco posiciones por el toque con Antonelli en el GP de Estados Unidos y caerá del 7° al 12° puesto.

La carrera del Gran Premio de México se correrá este domingo desde las 17:00 (hora argentina), con transmisión en vivo de Disney+ Premium y Fox Sports. Serán 71 vueltas en las que Norris buscará defender la pole, Verstappen intentará remontar y Colapinto tratará de sacar provecho desde el fondo.