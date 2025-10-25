Tras la derrota ante Comercio, Marcelo Tévez, DT de Río Dulce, fulminó a los árbitros: "Están destruyendo el fútbol del interior"

Luego de las polémicas decisiones de los jueces en el duelo disputado en el Raúl Adolfo Seijas por la segunda fecha de la Zona 13, el entrenador cargó contra las autoridades del encuentro.

Tras la derrota ante Comercio Central Unidos en el Raúl Adolfo Seijas por la segunda fecha de la Zona 13, correspondiente a la Región Centro, Marcelo Tevez, entrenador de Club Social y Deportivo Río Dulce de Las Termas, se manifestó en contra del arbitraje de la jornada que entre otras cosas pasó por alto un gol en fuera de juego que favoreció al Tripero y además cobró un penal que dejó más dudas que certezas.

"Fue un partido duro, Comercio es un gran equipo, tengo un gran cariño hacia el club, pero creo por ciertos momentos el arbitraje no ha sido lo que corresponde. Lamentablemente estas cosas están destruyendo el fútbol del interior, es mi sensación. En el gol estaba un metro y medio adelantado, esto es lo que hay que pagar. El penal, debe ser que es justo", manifestó molesto el entrenador.

Además, el entrenador comentó: "Fuimos subestimado de más y las consecuencias se dan en la cancha. Chicos con poca experiencia y por eso nos expulsaron un jugador, 17 años, no les podemos pedir más. Me voy con una sensación amarga, pero a la vez tranquilos porque los chicos están a la altura de cualquier club de aquí".

El duelo ante Comercio será en la quinta fecha y en ese sentido el entrenador expresó: "En Termas es diferente, se juega con público local, vamos a permitir que vayan también. Hay que tratar la mayor cantidad de puntos", finalizó en diálogo con Tripero, Pasión Roja y Negra.