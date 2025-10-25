Millones de argentinos van a las urnas para definir el nuevo Congreso en una elección clave para el Gobierno

Más de 34 millones de argentinos están convocados a votar este domingo 26 de octubre para elegir diputados y senadores nacionales, en una jornada que definirá la composición del Congreso durante los próximos años.

Hoy 22:31

Más de 34 millones de argentinos están convocados a votar este domingo 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso de la Nación, en una jornada que permitirá definir la composición de las cámaras legislativas durante los próximos cuatro años.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, correspondientes al período legislativo 2025-2029 y 2025-2031, respectivamente. Cada provincia elegirá sus representantes de acuerdo con las bancas asignadas, mientras que los ciudadanos podrán consultar su mesa y lugar de votación en el padrón disponible en padron.gob.ar.

La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas, y quienes se encuentren en fila al momento del cierre podrán emitir su voto. El voto es obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 70 años, y quienes no concurran sin una justificación válida podrán recibir una multa de entre $1.000 y $2.000 pesos argentinos.

Por primera vez en elecciones nacionales, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca simplificar la votación y mejorar la transparencia del proceso electoral. Para cargos nacionales, los votantes utilizarán esta modalidad, mientras que las jurisdicciones provinciales podrán mantener sistemas locales según corresponda.

Los resultados oficiales comenzarán a conocerse durante la noche del domingo, a medida que se completen los conteos provisorios en cada distrito. Las autoridades electorales destacaron que se garantizará la normalidad en la jornada y la transmisión segura de los datos mediante los sistemas digitales oficiales.

Para más información sobre la jornada, el padrón, y los detalles de la votación, los ciudadanos pueden consultar argentina.gob.ar/elecciones-2025