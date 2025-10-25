Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández: “Si me está peleando, es porque está bien”

La cantante habló tras el fuerte descargo de su compañera de Bandana y aclaró que no se hace cargo de sus dichos. “Mi misión se cumplió: ella está bien”, aseguró.
Luego de que Lourdes Fernández de Bandana se pronunciara en sus redes sociales sobre el infierno del cual fue rescatada, su compañera de música Lissa Vera le respondió al aire de "Indomables" (C5N). Contundente como suele ser, la artista deslizó: "Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. No esperaba menos". Sin embargo, aseguró que no se hace cargo del mensaje encriptado de Lourdes, aunque sabe que su amiga "está enojada" con ella. "Mi misión se cumplió, ella está bien", sostuvo la también integrante del grupo pop que fue furor en la década del 2001. Cabe señalar que Lissa manifestó que siente temor por lo que Leandro García Gómez -expareja de Lourdes- pudiera hacerle: "Me da miedo ese hombre que mostró esa agrevisidad delante de cámaras, imaginate cruzártelo en la calle y que te odia porque lo denunciaste". Seguidamente, la artista reveló que "las amigas de Lourdes tenían conocimiento de todo esto" y detalló que "a una que está ahí en la foto" que publicó Lourdes "este tipo le rompió todo el auto". Y concluyó al respecto: "A este hombre no le gusta perder el control de las cosas, si no puede controlarte va a intentar destruirte".
