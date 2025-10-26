Pasos para corregir un voto marcado por error en estas Elecciones 2025

Los electores que cometen un error al marcar su boleta pueden solicitar reemplazo. Enterate cómo funciona el procedimiento y qué ocurre con la boleta original.

Hoy 00:20

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, los votantes de todo el país usarán la Boleta Única de Papel (BUP), que reúne todas las opciones electorales en una sola hoja. Ante las dudas que surgieron sobre qué hacer si se comete un error al marcarla, la Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró los pasos que deben seguirse para corregir el voto sin anularlo.

Si el ciudadano marca por error una opción que no quería elegir, o realiza una señal fuera del casillero correspondiente, puede pedir una nueva boleta.

Para hacerlo, debe doblar la boleta equivocada, entregársela al presidente de mesa y explicar que se equivocó al marcar. Inmediatamente, recibirá una nueva boleta firmada por la autoridad de mesa para poder votar correctamente.

Una vez marcada la nueva opción, el votante deberá doblar la boleta y depositarla en la urna, firmar el padrón y recibir su constancia de votación junto con su DNI.

La CNE recordó además que las boletas reemplazadas no se destruyen, sino que las autoridades de mesa deben guardarlas en un sobre precintado con la leyenda “boleta reemplazada por error en el acto electoral” y remitirlas luego a la Justicia Nacional Electoral.

De esta manera, los votantes pueden corregir su elección sin anular el sufragio, garantizando que su voto sea válido y se respete su voluntad.

La CNE también recordó los distintos tipos de voto contemplados por la ley electoral:

Voto afirmativo: se considera válido cuando el elector marca correctamente una opción en una o más categorías.

se considera válido cuando el elector marca correctamente una opción en una o más categorías. Voto nulo: se anula si el votante marca más de una opción en la misma categoría , si la boleta está rota o tiene inscripciones, dibujos o frases que impidan determinar su intención. También se considera nulo si junto a la boleta se incluyen objetos extraños al momento de depositarla en la urna.

se anula si el votante marca , si la boleta está rota o tiene que impidan determinar su intención. También se considera nulo si junto a la boleta se incluyen al momento de depositarla en la urna. Voto en blanco: ocurre cuando el votante no marca ninguna opción en una o más categorías.

ocurre cuando el votante en una o más categorías. Voto impugnado: se da cuando las autoridades de mesa o fiscales cuestionan la validez del voto por algún motivo. En esos casos, la boleta se envía cerrada a la Justicia Electoral, que decidirá si es válido o no.

Cabe recordar que con este sistema, la Cámara Electoral busca agilizar el escrutinio y reducir errores, garantizando que cada voto refleje con claridad la voluntad del electorado.