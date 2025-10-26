El Aston Villa del Dibu Martínez se mide ante el poderoso Manchester City en el Villa Park

El duelo correspondiente a la novena fecha de la Premier League se disputará desde las 11.

Hoy 01:09

Este domingo 26 de octubre desde las 11:00 (hora argentina), Aston Villa recibirá a Manchester City en el Villa Park por la novena fecha de la Premier League. El partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.

El Manchester City de Pep Guardiola visita este domingo a Aston Villa en un duelo clave por la parte alta de la Premier League 2025. El conjunto ciudadano, que marcha segundo con 16 puntos, necesita ganar para no perderle pisada al Arsenal, actual líder del torneo.

Del otro lado estará un Aston Villa en alza, que acumula tres victorias consecutivas y busca seguir escalando posiciones. Los dirigidos por Unai Emery, actualmente undécimos con 12 puntos, saben que un triunfo ante el campeón vigente puede ser el impulso ideal para meterse en la pelea por los primeros lugares.

En la fecha anterior, Aston Villa se impuso 2-1 ante Tottenham Hotspur, mientras que Manchester City venció 2-0 a Everton, resultados que anticipan un cruce atractivo entre dos equipos en buena forma.

El encuentro se disputará en el Villa Park, estadio ubicado en la ciudad de Birmingham, y promete ser uno de los grandes duelos del fin de semana en Inglaterra.