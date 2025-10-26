De la pantalla al Congreso: famosos que se animaron a la política

Desde Cinthia Fernández hasta Palito Ortega, muchos personajes del espectáculo dieron el salto a la política y ocuparon cargos como diputados, senadores e incluso más.

Hoy 01:17

De la televisión al Senado, del escenario al Congreso. A lo largo de las últimas décadas, varios artistas, actores, actrices y figuras del espectáculo argentino decidieron cambiar los reflectores por los discursos, y probar suerte en la arena política. Algunos lograron cargos importantes; otros, apenas una fugaz aparición en las boletas.

Después de una larga carrera mediática, la modelo y panelista Amalia Granata dio un salto fuerte al ámbito público. En 2019 fue electa diputada provincial en Santa Fe, cargo que renovó en 2023. Se consolidó como una figura del conservadurismo y del movimiento “salvemos las dos vidas”, con posiciones firmes en temas de moral y familia.

Ramón “Palito” Ortega fue uno de los primeros en lograr una verdadera transformación de estrella a político con poder real. En los ’90, después de una carrera llena de éxitos musicales y cinematográficos, se metió de lleno en el peronismo tucumano. Fue gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, luego senador nacional y hasta precandidato presidencial en 1999. Su estilo conciliador y su perfil “familiar” lo ayudaron a conquistar el voto de su provincia natal.

El protagonista de Esperando la carroza y Mi cuñado es un histórico militante de la Unión Cívica Radical Luis Brandoni fue diputado nacional por la UCR entre 1997 y 2001 y participó activamente en la política cultural del país. Nunca dejó su costado actoral, pero tampoco su compromiso partidario: hasta hoy sigue siendo una voz fuerte dentro del radicalismo.

Nito Artaza, comediante famoso por sus imitaciones y shows de revista, convirtió la sátira política en un trampolín real. En 2009 fue electo senador nacional por Corrientes dentro de la alianza UCR, y se mantuvo en el cargo hasta 2015. Más tarde, volvió a los escenarios, pero con una mirada más crítica sobre la política: “Es más difícil hacer reír que legislar”, dijo alguna vez.

Carlos Reutemann fue uno de los casos más exitosos de un famoso convertido en político. Tras su retiro del automovilismo, se sumó al peronismo santafesino y fue gobernador de Santa Fe en dos períodos (1991-1995 y 1999-2003), además de senador nacional desde 2003 hasta su muerte en 2021. De carácter reservado y perfil bajo, fue respetado incluso por sus rivales.

Cinthia Fernández protagonizó una de las campañas políticas más polémicas. La bailarina y panelista fue candidata a diputada nacional por el partido Unite en 2021. No consiguió los votos suficientes, pero dejó uno de los spots más virales de la historia reciente: bailando en ropa interior frente al Congreso. “Quise mostrar la realidad sin filtro”, dijo entonces.

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, fue durante años una de las voces más reconocidas de la movida tropical, pero en 2023 cambió el micrófono por el megáfono político. De criticar a los dirigentes desde los programas de televisión, pasó a convertirse en candidato a intendente de La Matanza de la mano de Javier Milei y su espacio La Libertad Avanza.

En las PASO 2023, su candidatura generó ruido, pero no alcanzó para disputar seriamente el poder local. El peronismo volvió a dominar el distrito y El Dipy se desinfló como figura electoral.

Pese a eso, su vínculo con el oficialismo libertario siguió vigente. Durante los primeros meses del gobierno de Milei se habló de que ocuparía un cargo vinculado al desarrollo cultural en barrios vulnerables, pero la designación nunca se concretó. Según versiones, la idea “no avanzó por diferencias internas” dentro del espacio.

Martiniano Molina fue durante años una cara familiar en la televisión argentina. Chef, conductor y autor de libros de cocina saludable, se ganó un lugar en el prime time con su estilo tranquilo y su mensaje de vida sana, pero en 2015 cambió el delantal por el traje político: fue elegido intendente de Quilmes por Cambiemos, de la mano de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

En las elecciones de 2019 perdió la reelección frente a la peronista Mayra Mendoza, referente de La Cámpora, en un resultado que marcó el cambio de ciclo en la Provincia de Buenos Aires.

Lejos de alejarse, Martiniano siguió cerca del PRO y del armado bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta. En 2021 fue electo diputado provincial por Juntos por el Cambio, representando la Tercera Sección Electoral.

En 2023 volvió a postularse como candidato a intendente, otra vez buscando recuperar el municipio, aunque perdió por poco margen frente a Mendoza.