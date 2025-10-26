El Real Madrid de Mastantuono y el Barcelona chocan en el Bernabéu en una nueva edición del clásico español

Este domingo desde las 12:15 (hora argentina), el Merengue recibe al Blaugrana por la décima fecha de LaLiga. Dirige César Soto Grado y transmite ESPN.

Hoy 01:16

El fútbol mundial se paraliza este domingo con una nueva edición del clásico español. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid de Xabi Alonso enfrenta al Barcelona de Hansi Flick por la fecha 10 de LaLiga, en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Merengue, con el joven Franco Mastantuono como una de sus grandes revelaciones, llega como líder del torneo con ocho victorias y una sola derrota (ante Atlético de Madrid). Con dos puntos de ventaja sobre su eterno rival, el conjunto blanco buscará estirar diferencias en lo más alto de la tabla.

La principal carta ofensiva del Madrid será Kylian Mbappé, máximo goleador del certamen con 10 tantos en nueve fechas y también artillero de la Champions League junto a Harry Kane. En el otro frente, el Barça confía en el talento de Lamine Yamal, su joya de 17 años, para seguir en la pelea y equilibrar un historial que lo tiene apenas por detrás: 105 victorias del Madrid contra 104 del Barcelona y 52 empates en 261 enfrentamientos.

Probables formaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres.