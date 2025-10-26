El tiempo para este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: deber cívico, sol y máxima de 28°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada electoral agradable para los santiagueños.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo electoral en Santiago del Estero una mañana agradable, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos leves a moderados que rotarán hacia el noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el lunes se presentará un tanto más fresco, con cielo algo nublado a nublado y máxima de 25 grados.
Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.