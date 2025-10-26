Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 16º
X
Locales

El tiempo para este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: deber cívico, sol y máxima de 28°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada electoral agradable para los santiagueños.

Hoy 06:20

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo electoral en Santiago del Estero una mañana agradable, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos leves a moderados que rotarán hacia el noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el lunes se presentará un tanto más fresco, con cielo algo nublado a nublado y máxima de 25 grados.

Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. Maduro pidió retirarle la nacionalidad a Leopoldo López por “promover una invasión extranjera”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT