El tiempo para este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: deber cívico, sol y máxima de 28°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada electoral agradable para los santiagueños.

Hoy 06:20

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo electoral en Santiago del Estero una mañana agradable, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos leves a moderados que rotarán hacia el noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el lunes se presentará un tanto más fresco, con cielo algo nublado a nublado y máxima de 25 grados.

