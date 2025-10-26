Video: el baile viral de Trump al aterrizar en Malasia, donde fue recibido con alfombra roja

El presidente de Estados Unidos sorprendió al levantar los brazos y mover las caderas al ritmo de la delegación que le daba la bienvenida, antes de participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

La llegada de Donald Trump a Malasia no pasó desapercibida. El presidente de Estados Unidos fue recibido este domingo con una alfombra roja en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde protagonizó un animado baile imitando los pasos de la comitiva que le daba la bienvenida, antes de participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

El líder de la Casa Blanca se movió frente a la delegación malasia, vestida con trajes tradicionales del país multiétnico de mayoría musulmana, levantando los brazos y moviendo las caderas durante unos segundos, en presencia del primer ministro Anwar Ibrahim.

El Air Force One, avión presidencial estadounidense, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local (11 horas menos en Argentina), tras hacer escalas para cargar combustible en Alemania y Qatar.

Trump conversó con Anwar mientras caminaban por la alfombra roja, rodeados por decenas de personas que ondeaban pequeñas banderas de Estados Unidos y Malasia.

Luego, se dirigió al centro de convenciones de Kuala Lumpur, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Allí coincidirá con mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva. La posibilidad de una reunión entre ambos fue planteada por ambos gobernantes, pero no fue incluida en la agenda del líder brasileño.

Los dos países mantienen una disputa comercial por la imposición de aranceles punitivos estadounidenses del 50% contra Brasil por la condena por golpismo contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El líder de la Casa Blanca también coincidirá con la nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el primer ministro de Canadá Mark Carney. Este último país fue protagonista recientemente de una tensión comercial, tras el anuncio de Trump el sábado de un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, adicional sobre los ya existentes.

En una de sus primeras actividades en terriotorio malasio, Trump copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya. Fue firmado por los primeros ministros de ambos países, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo meses atrás.

Se trata del primer viaje a Asia durante el segundo mandato de Trump, quien tras Malasia viajará a Japón y Corea del Sur, donde se espera que se reúna con su par chino Xi Jinping el 30 de octubre.

Ese encuentro es una de las partes más esperadas de la gira ya que espera firmar un acuerdo bilateral con Beijing para poner fin a la guerra comercial entre las dos potencias.

El republicano declaró a periodistas a bordo del Air Force One que había "buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo" en sus conversaciones con Xi.

"Estamos avanzando en los detalles finales del tipo de acuerdo que los gobernantes podrán revisar", declaró en Malasia el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El posible acuerdo permitiría evitar que EE.UU. imponga a China aranceles adicionales de 100%, que deberán entrar en vigor el 1 de noviembre.