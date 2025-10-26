Nueva tragedia en el fútbol amateur se cobró la vida de un jugador de 51 años

El luctuoso hecho se registró en una cancha de Vuelta de la Barranca. El fallecido fue trasladado al hospital Regional, pero no pudo ser reanimado.
Otra tragedia enluta al fútbol amateur. Durante la tarde del sábado un efectivo del Servicio Penitenciario de Colonia Pinto, falleció mientras disputaba un encuentro deportivo en un predio ubicado en la localidad de Vuelta de la Barranca.
El caso se conoció cerca de las 20 cuando la víctima, de apellido Gómez, de 51 años, residente en el barrio Matadero de La Banda, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Ramón Carrillo.
En el centro asistencial, un compañero de equipo manifestó que Gómez se descompensó y cayó tendido sobre el césped. Inmediatamente, fue trasladado al Regional, a donde llegó sin vida.
El médico que lo asistió indicó que sufrió un ataque cardíaco. El fiscal ordenó que sea llevado a la morgue judicial.