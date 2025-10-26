“Gracias por preocuparse”: Daniel Roggiano habló tras descompensarse durante un móvil

El reconocido periodista de Telefe se expresó luego de sufrir un episodio de salud preocupante mientras realizaba un móvil. Antes, también en redes, Rodolfo Barili se había dirigido a los televidentes y seguidores.

Hoy 08:04

Daniel Roggiano se expresó en su cuenta de X luego del momento complicado que vivió mientras realizaba un móvil en vivo para Telefe Noticias, informando sobre el clima y el tránsito en el AMBA. El meteorólogo, había generado preocupación cuando, de repente, comenzó a trabarse y no lograba expresar sus palabras con claridad durante la transmisión.

Al ser un profesional tan destacado y con una fuerte conexión con la audiencia, este episodio que vivió generó preocupación inmediata entre los televidentes. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes preguntando por su estado y deseándole que se encontrara bien. Ante la preocupación, primero se manifestó Rodolfo Barili, conductor: "Está bien. Se mareó por el movimiento del auto. No más que eso. Ya está bien. Gracias".

Una hora después, Roggi respondió personalmente y contó qué fue lo que verdaderamente le sucedió. "Me agarró un mareo por estar dado vuelta en el auto, mirando al revés del tránsito. Gracias por preocuparse", explicó en su cuenta personal.

Cómo fue el episodio que vivió Daniel Roggiano

Daniel Roggiano inició su informe en vivo para Telefe Noticias con total normalidad, detallando el estado del tiempo para el AMBA y el pronóstico de lluvias.

Sin embargo, de repente comenzó a trabarse; las palabras no le salían con claridad y la preocupación entre colegas y televidentes comenzó a aumentar. Al notar la situación, Rodolfo Barili decidió cortar el móvil, mientras la transmisión continuaba con la información sin interrupciones.

En los primeros minutos, Roggiano explicó sin inconvenientes: "Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes".

"Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener tambiéno que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí", se lo escuchó a decir al meteorológo, no logrando decir lo que quería.