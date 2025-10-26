Atención Racing: Flamengo cayó ante Fortaleza y llega golpeado al duelo por la Copa Libertadores

El Mengão perdió por 1 a 0 ante el equipo dirigido por Martín Palermo en el Brasileirao a pocos días del partido de vuelta con la Academia.

Hoy 08:12

En la antesala del partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores, Flamengo sufrió un duro golpe en el Brasileirao al caer 1-0 ante Fortaleza, equipo dirigido por el argentino Martín Palermo. El encuentro se disputó este sábado y dejó preocupación en el conjunto carioca, que ahora podría perder la cima del torneo local.

El único tanto del partido lo marcó Breno Lopes a los 12 minutos del primer tiempo, con un potente derechazo desde fuera del área luego de una rápida contra encabezada por José Herrera. Tras el gol, el equipo local se replegó y supo defender la ventaja, neutralizando a un “Mengão” que tuvo la posesión, pero careció de profundidad en los metros finales.

El conjunto dirigido por Filipe Luis dominó territorialmente y generó varias ocasiones de peligro, especialmente en el complemento. Sin embargo, se encontró con la gran actuación del arquero Brenno y una defensa muy bien organizada por parte de Fortaleza. Giorgian De Arrascaeta y Saúl Ñíguez intentaron desde media distancia, mientras que Luiz Araújo y Emerson Royal fueron los más desequilibrantes por las bandas, aunque sin éxito en la definición.

Siete bajas y un once alternativo para el Mengão

Para este compromiso, Filipe Luis dispuso un equipo con varias modificaciones respecto al duelo de ida ante Racing, debido a las siete bajas importantes que atraviesa el plantel: Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Pedro, Everton Cebolinha, Léo Ortiz, Alex Sandro y Nicolás De La Cruz.

Pulgar y Carrascal cumplieron suspensión, mientras que Pedro continúa en duda por una fractura en el antebrazo. Léo Ortiz se recupera de un esguince en el tobillo derecho, y De La Cruz habría sido desafectado por un cuadro viral, según medios brasileños. En tanto, Alex Sandro fue preservado por decisión técnica para llegar en óptimas condiciones al choque copero ante el equipo de Gustavo Costas.

Todo se define en Avellaneda

Con esta derrota, Flamengo comparte el liderazgo del Brasileirao con Palmeiras, que aún debe jugar ante Cruzeiro, y llega con preocupaciones futbolísticas al partido más importante de la semana.

El miércoles, desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, el “Mengão” se medirá ante Racing en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores. Los brasileños tienen la ventaja mínima tras el 1-0 conseguido en la ida, gracias al gol en contra de Marcos Rojo, pero deberán mejorar su rendimiento para no sufrir ante la “Academia”.