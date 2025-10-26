Messi explicó por qué renovó su contrato con Inter Miami: "Me siento feliz viviendo acá"

Lionel Messi selló su renovación con Inter Miami hasta 2028, luego de una noche soñada en la que marcó un doblete en la victoria 3-1 sobre Nashville por la ida de los octavos de final de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). Además de brillar en el campo, el capitán de la Selección Argentina recibió la Bota de Oro por ser el máximo goleador de la fase regular del campeonato estadounidense.

Tras el encuentro, Messi explicó los motivos de su decisión y destacó su felicidad en la ciudad: “Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”, expresó en diálogo con NBC News.

Una firma que marca una nueva era en Inter Miami

La extensión del vínculo se realizó en el Miami Freedom Park Stadium, el moderno escenario que será inaugurado en 2026. Desde el club celebraron la continuidad del astro argentino como un hito en la historia de la institución. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park”, afirmó Jorge Mas, dueño del club.

Por su parte, David Beckham, uno de los copropietarios, destacó el valor simbólico y deportivo del acuerdo: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol”.

El impacto de Messi en el crecimiento del club

Desde la llegada del argentino en 2023, Inter Miami no solo elevó su nivel futbolístico —con la conquista de la Leagues Cup 2023—, sino que también vivió un boom económico sin precedentes.

Mientras que en 2022 los ingresos rondaban los 60 millones de dólares, con la presencia de Messi la cifra se duplicó en 2023, y las proyecciones apuntan a alcanzar cerca de 300 millones en 2026 entre venta de entradas, merchandising, patrocinios y derechos televisivos.

Las palabras de Messi al renovar su contrato

En el momento de la firma, Messi compartió su entusiasmo por continuar en el proyecto de las “Garzas”: “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”.

El capitán cerró con un mensaje de ilusión para los hinchas: “Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”.