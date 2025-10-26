El país elige: aseguran que “resultados electorales consolidados” se conocerán cerca de las 23

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) precisó que los primeros datos se conocerán a las 21.

Los días de elecciones suelen ser días de ansiedad, movilizados por los boca de urna que empiezan a navegar por los teléfonos de los ciudadanos y por la ansiedad que se genera conforme pasan las horas a la espera de los resultados. Pues bien, habrá que esperar probablemente hasta las 23 de hoy para que haya un resultado aproximado al definitivo y se conozca quién ganó en los comicios legislativos cada una de las 24 provincias y el cálculo extraoficial de triunfadores y derrotados a nivel nacional.

El proceso de recuento se verá afectado especialmente en las provincias que celebran elecciones locales de manera simultánea y en los distritos que eligen senadores, además de diputados nacionales. Hay cuatro casos, además, donde hay elecciones municipales.

Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja figuran entre las jurisdicciones con mayor complejidad, ya que los votantes deberán utilizar una doble urna para cargos nacionales y locales. En el caso de Santiago del Estero, la demora podría ser aún mayor, dado que se elegirán diputados, senadores, legisladores locales, autoridades municipales y gobernador provincial.

"Lo que vamos a ver el domingo es información. Totalmente provisorio. A partir de las 21 la idea es empezar a mostrar resultados. Tenemos complicaciones con las cuatro provincias que eligen concurrencia. Tenemos municipales en Alberdi, Tucumán; Cañadón Seco, Santa Cruz; en Esquina, Corrientes. Habrá varios lugares donde la ciudadanía tendrá otro tipo de boleta", explicó Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

En la Ciudad de Buenos Aires, el simulacro de escrutinio realizado previamente evidenció uno de los registros más bajos de velocidad en la transmisión de datos a nivel nacional. Se atribuyó esta situación a la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel en dos categorías electorales. "Quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde el año 2017", comentó Landívar.

Para las 21, se prevé que esté procesado el 40% del total nacional. Ese es el horario límite, ya que la normativa vigente no permite la publicación de datos oficiales del escrutinio provisorio antes de que se cumplan 3 horas del cierre de los comicios. Desde la DINE informaron que "a partir del domingo, a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a resultados por mesa y consultar telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección".

Hasta las 21 no se podrán difundir los "boca de urna"

Con las elecciones legislativas nacionales a realizarse hoy, los sondeos a pie de urna captan la atención de votantes, medios y políticos. Sin embargo, la difusión anticipada de estos resultados está regulada por ley, para garantizar la transparencia del proceso electoral y proteger la libertad de decisión de quienes aún no votaron.

Una boca de urna es un sondeo que se realiza el mismo día de la votación tras preguntarles a los electores a la salida del cuarto oscuro por su elección. Estas mediciones reflejan directamente las decisiones de quienes ya emitieron su sufragio. Los relevamientos son realizados por consultoras especializadas, medios o los propios partidos políticos, y tienen como objetivo ofrecer una estimación preliminar de los resultados antes del escrutinio oficial.

En la Argentina, la difusión anticipada de encuestas boca de urna está prohibida por el artículo 71, inciso H, del Código Electoral Nacional. Según la normativa, no se pueden publicar ni compartir resultados de estos sondeos durante la jornada electoral y hasta las 21 del domingo.

La aplicación "Elecciones Legislativas 2025" permitirá seguir los resultados en tiempo real

La aplicación "Elecciones Legislativas 2025", que ya está disponible para descargarse a los teléfonos celulares, permitirá consultar los resultados del escrutinio provisorio en tiempo real.

Se cree que a las 23 se conocerán los resultados del 85% del país, aunque en las provincias con elecciones locales concurrentes y en los distritos que eligen senadores el porcentaje será menor. En cambio, en las otras 13 provincias se espera que para esa hora los resultados alcancen aproximadamente al 90% de los votantes. La Provincia de Buenos Aires figura entre las jurisdicciones que podrían alcanzar ese nivel de avance, siempre que no surjan inconvenientes que retrasen la transmisión de datos al centro de cómputos del Correo Argentino.