Misiones: dos muertos y decenas de heridos tras el vuelco de un colectivo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 892 de la ruta nacional 14. En el vehículo viajaban unas 50 personas; se investigan las causas del accidente.

Hoy 09:02

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

De acuerdo con la Red Provincial de Traslados, el siniestro dejó al menos dos personas fallecidas y unas 25 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

Según publicó el diario El Territorio, en el lugar operan dotaciones de bomberos de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, Campo Viera, San Vicente y Panambí.

Los heridos, con lesiones de distinta gravedad, están siendo trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.