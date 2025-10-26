La reacción de Flavio Briatore tras la salida de pista de Franco Colapinto en la qualy del GP de México

El argentino se pasó en una curva, el Alpine no perdonó y largará último en la carrera de Fórmula 1 de este domingo. La transmisión mostró enseguida el gesto elocuente del capo italiano de la escudería.

Hoy 00:21

Franco Colapinto no tuvo el sábado que esperaba en el Gran Premio de México. Luego de un prometedor inicio el viernes, donde logró superar en las prácticas libres a sus compañeros Pierre Gasly y Paul Aron, el argentino terminó último en la clasificación tras sufrir un error mínimo pero decisivo durante la Q1, que dejó al Alpine A525 sin chances de avanzar.

La pasada de curva, producto de una maniobra al límite, fue la sentencia. “Las gomas de adelante se levantaron en el aire”, explicó Colapinto después de la tanda, confirmando que el coche volvió a mostrar problemas de estabilidad y grip. “La Q2 era imposible, creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero no... es un auto muy difícil. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no nos sale. Un auto muy desconectado, que no tenía agarre. Vamos a ver qué pasa, pero este finde no nos está cayendo bien... como la mayoría, je”, añadió con resignación y una pizca de humor.

El gesto de Briatore que no pasó desapercibido

Mientras Colapinto intentaba exprimir al máximo el Alpine, las cámaras captaron una escena que rápidamente se viralizó: Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, reaccionó con evidente disgusto al ver el error del argentino. Desde los boxes, “Il Padrino” levantó la mano izquierda con fastidio antes de cruzarse de brazos, acompañado por su hijo Nathan Falco, testigo habitual del rendimiento del piloto de Pilar.

El gesto contrastó con su silencio días atrás, cuando tampoco se expresó sobre el sobrepaso de Colapinto a Gasly en Austin, una maniobra que había generado cierta tensión interna en el equipo. Esta vez, sin embargo, su descontento fue evidente ante las cámaras de la transmisión oficial.