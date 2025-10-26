La decisión que tomó Borja en River en medio de las dudas sobre su futuro

El delantero colombiano no encuentra su nivel y todavía no definió su continuidad más allá de diciembre.

Hoy 09:30

En la antesala del duelo ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, que terminó con la eliminación de River Plate, el delantero Miguel Borja recibió una buena noticia tanto en lo personal como para el club de Núñez: su nacionalización argentina fue aprobada.

El colombiano dejará de ocupar un cupo de extranjero una vez que la AFA confirme el trámite, algo que representa un alivio administrativo para River de cara a la planificación del próximo año. Borja había iniciado el proceso a comienzos de 2024, tras cumplir con el requisito de residir dos años ininterrumpidos en el país, desde su llegada al club en julio de 2022 proveniente de Junior de Barranquilla.

La noticia llega en un momento particular para el delantero, cuyo contrato vence en diciembre y todavía no hay definiciones sobre su continuidad. Aunque Marcelo Gallardo lo respaldó públicamente, las últimas actuaciones del “Colibrí” despertaron cuestionamientos entre los hinchas, especialmente después de fallar el primer penal en la tanda ante los mendocinos.

“A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso. No fui a que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Miguel se destaca por sus goles”, declaró el entrenador en medio de las críticas hacia el atacante. Sin embargo, pese al apoyo, Borja perdió la titularidad en los últimos partidos y su futuro quedó en suspenso.

En agosto pasado, antes del clásico ante Independiente, el colombiano había dejado clara su intención de seguir en River. “Estoy muy contento y muy feliz aquí, a pesar de los momentos difíciles que viví a nivel familiar y deportivo. Tengo la bendición de tener a mi hija que nació acá, mi hija me la dio Argentina. Está todo dado para que la historia continúe”, había dicho entonces.

Su situación contractual tuvo un capítulo extra en el último mercado de pases, cuando Tigres de México mostró interés en incorporarlo. Las conversaciones existieron, pero no prosperaron y Borja permaneció en Núñez.

Ahora, con la nacionalidad argentina en mano, River gana margen en el cupo de extranjeros (actualmente ocupado por Sebastián Boselli, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juanfer Quintero) y podría utilizar ese beneficio como factor clave para su renovación.

De todos modos, la última palabra la tendrá Gallardo, quien tras la eliminación en Córdoba dejó un mensaje contundente: “Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”.