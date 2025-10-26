Alertan sobre los riesgos de dar consejos médicos en grupos de WhatsApp

Entre stickers, alarmas y gotitas milagrosas, los chats escolares se convirtieron en el nuevo consultorio colectivo. Lo que parece un gesto solidario esconde un riesgo que los especialistas advierten cada vez con más fuerza.

Hoy 12:03

Hay epidemias que no se detectan con hisopado, y una de ellas es la de la automedicación por WhatsApp. No hay hospital que compita con la Sala Azul, 3ero A o el grupo de Madres del Turno Tarde. En esos chats, la ciencia se mezcla con la sabiduría ancestral y el delivery emocional a toda hora.

El caso de hoy: un nene amanece con conjuntivitis. La madre, desesperada, escribe al grupo antes que al pediatra (que, obviamente, no responde). A los treinta segundos, llegan diagnósticos, recetas y emojis de apoyo. Al minuto y medio, ya hay protocolo aprobado por la OMS: “Tobramicina, una gota cada cuatro horas durante cinco días”.

En menos de cinco minutos, el grupo resolvió la situación, informó sobre contagio, armó lista de guardias y, por las dudas, recomendó poner las gotas en los dos ojos. Porque si algo caracteriza al chat de mamis es la prevención exagerada: mejor curar lo que todavía no se enfermó.

Hay una mística particular. Una empieza con “¡Qué mala suerte!” y otra contesta “los primeros días contagia”, mientras una tercera pregunta si no será “alérgico a los plátanos”. En segundos, se despliega un Ministerio de Salud paralelo, pero con stickers y mensajes de voz.

La mamá de Coco aporta: “limpiale el ojito con té o con solución fisiológica”. Y ahí aparece la mamá de Pedro, que tira dosis, intervalo y duración del tratamiento. Una eminencia. La Rímolo del grupo, como la apodan entre risas. Todo certificado con emojis de oración y aplausos.

A los diez minutos, el caso está resuelto. El nene, medicado. La mamá, aliviada. El pediatra, sin enterarse. Y el grupo, satisfecho: un diagnóstico más a su historial clínico colectivo. (Por suerte, el nene en cuestión está perfectamente bien.)

La Dra. M. Celeste Mansilla (MN 105.617), médica oftalmóloga pediátrica, jefa de Clínica de Oftalmología del Hospital Garrahan y miembro del comité directivo del Consejo Argentino de Oftalmología, lo ve todos los días:

“Está lleno de estos chats, no solo de mamis: también de amigos, de trabajo, de paddle. Siempre hay alguien que receta como si fuera médico. El problema es que muchas enfermedades comienzan igual, pero no son lo mismo. Lo que a uno le sirvió, a otro puede hacerle daño.”