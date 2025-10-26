Taiana votó en Vicente López y se mostró “con mucho optimismo” pese a las “dificultades” de la Boleta Única

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires destacó la buena organización de la fiscalización y dijo que esperan una “alta participación”. También cuestionó la falta de explicaciones del Gobierno sobre el nuevo sistema de votación.

Hoy 10:13

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo en la localidad bonaerense de Vicente López y expresó su satisfacción por la jornada electoral. “Mucho optimismo. Esperamos una buena participación”, señaló el dirigente peronista tras emitir su sufragio.

Taiana aseguró que su espacio cuenta con un esquema de fiscalización “completo y bastante aceitado” en toda la provincia y estimó que alrededor de las 21 horas podrían comenzar a conocerse los primeros resultados.

Consultado sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el exministro consideró que el sistema “presenta algunas dificultades” y criticó la falta de información por parte del Gobierno. “No se ha explicado de manera suficiente cómo utilizarla. Dependerá de cómo la gente encare esta votación”, advirtió.

Aun así, el dirigente transmitió un mensaje de confianza hacia su electorado y destacó el valor de la participación ciudadana: “Siempre es importante que la gente concurra a votar. Es el momento en que todos podemos expresar nuestras convicciones y decidir el rumbo del país”, concluyó.