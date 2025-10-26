"La participación es importante, la indiferencia es una negatividad al sistema democrático"

Así lo expresó tras emitir su voto Tomás Figueroa, candidato a senador por La Libertad Avanza.

Hoy 10:17

Minutos antes de las 10 de la mañana el candidato a senador por La Libertad Avanza Tomás Figueroa, emitió su voto en la Escuela Industrial.

En diálogo con la prensa el titular del partido libertario en Santiago del Estero aseguró que el sufragio es "un deber cívico que invito a todos a cumplir".

"La participación democrática es el día en el que cada uno contribuye a decidir el destino del país, el norte de la Argentina. Quiero agradecer a todos los que ya votaron. Es un día agradable y feliz para todos los argentinos. En general las votaciones empezaron bien, con los problemas normales, pero sin demasiados altercados como en otras provincias donde hubo agresiones", indicó.

Figueroa aseguró que "la participación es importante porque muestra la indiferencia o no de la ciudadanía al acto eleccionario. La apatía preocupa, la indiferencia es una negatividad al sistema partidario democrático".

Finalmente se refirió a la incorporación de la Boleta Única de Papel considerando que es "un sistema es muy bueno. Lamentablemente en la provincia no fue abolido el sistema de boleta partidaria, para evitar la manipulación que todos conocemos"

"Seguiremos los comicios en la sede, atenderemos a la prensa y veremos la evolución del escrutinio para llevar adelante de la mejor manera posible la elección que es algo muy saludable", concluyó.