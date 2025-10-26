Quimsa enfrenta a Corinthians en Brasil buscando la clasificación a los cuartos de la Liga Sudamericana

La Fusión irá por un nuevo triunfo en San Pablo para avanzar a la siguiente fase del certamen continental. Arranca a las 19.10.
Quimsa buscará esta tarde sellar su clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 cuando enfrente a Corinthians en San Pablo. El partido, correspondiente al Grupo C, comenzará a las 19.10 y promete ser un duelo decisivo por la continuidad en el certamen continental.
El conjunto dirigido por Leandro Ramella llega con el ánimo en alza tras encadenar su segunda victoria consecutiva, luego de vencer con autoridad a ABC Camp de Ecuador por 88 a 59. En ese encuentro, la Fusión mostró su mejor versión en el tercer cuarto, donde ajustó la defensa y consiguió correr la cancha para definir el juego con claridad.
El estadounidense Brandon Robinson volvió a ser determinante en el conjunto santiagueño. El alero fue MVP del partido con una planilla de 26 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, confirmando su jerarquía en los momentos claves. A su lado, Diego Figueredo también aportó 15 unidades y conducción para sostener el ritmo ofensivo.
El rendimiento colectivo fue otro punto alto para el equipo santiagueño, que mostró una sólida estructura defensiva y mayor fluidez en ataque respecto al debut. Esa evolución será clave para intentar doblegar a Corinthians, que llega golpeado tras su derrota ante Defensor Sporting de Uruguay por 81 a 76, resultado que dejó el grupo al rojo vivo.
Con dos triunfos en fila, Quimsa depende de sí mismo para asegurar su pase a la próxima ronda y hacerlo como líder del Grupo C, un objetivo que le permitiría afrontar los cuartos de final con ventaja deportiva.
El desafío en San Pablo no será sencillo: Corinthians, alentado por su público, necesita ganar para seguir con chances y se jugará todo ante el campeón de la Basketball Champions League Américas.
De esta manera, la Fusión buscará dar un paso más en su objetivo de volver a pelear por un título internacional. El salto inicial será a las 19.10, en un duelo que promete emociones en Brasil.