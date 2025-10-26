Quimsa perdió ante Corinthians en Brasil y quedó eliminado de la Liga Sudamericana

La Fusión cayó en San Pablo en tiempo extra 100 a 96 y no pudo conseguir el boleto a los cuartos de final del torneo Internacional

Hoy 21:58

Quimsa luchó hasta el final, pero no le alcanzó. El equipo santiagueño perdió en tiempo suplementario 100-96 ante Corinthians en el cierre del grupo del torneo Internacional, y quedó eliminado tras el triple empate con los uruguayos de Defensor Sporting y los brasileños del Timao.

En los primeros minutos hubo paridad en el score, Lema con seis puntos en la visita y Novaes con cinco para Corinthians. La Fusión encontró la primera ventaja del juego con aciertos de Robinson y Solanas ante un dueño de casa que no estaba fino en ataque. Figueredo anotaba a distancia para el 28 a 16.

El duelo siguió con el Timao descontando gracias a Munford y Clark, tras un tiempo muerto de coach Ramella, Quimsa siguió con espacios en defensa y Corinthians anotó con Clark para adueñarse del score 29 a 28. Tras un pasaje palo a palo, Meyinsse y Robinson mandaban a los santiagueños al entretiempo arriba 46/41.

En tres minutos del complemento compartieron aciertos y errores. la Fusión perdió balones claves y Thomas con buenas ofensivas puso al frente al dueño de cada 52/50. Meyinsse en Quimsa, Novaes en los cariocas movieron el score del segmento. Un triple de Corazza colocaba arriba a Corinthians 69/67 con un cuarto por jugar.

La dupla Romano - Negron puso al frente al dos veces campeón de América, pero el local siempre tenía una respuesta con Clark. Un doble y falta de Orresta puso el 81 iguales con 3'46". En el epílogo un par de buenas defensas en Quimsa y un doble de Meyinsse con libres de Robinson colocaban el 89 a 86 para los argentinos. Clark siguió siendo figura en el Timao que se dedicó a fallar sus libres para irse al tiempo extra por empatar en 89.

En el suplementario Clark siguió intratable para darle la tan deseaba ventaja de cuatro puntos 100/96 para su equipo y la clasificación a la siguiente ronda junto a Defensor Sporting de Uruguay. Elyjah Clark se despachó con 35 puntos y el ex Quimsa, Davaunta Thomas con 22, en la Fusión no alcanzaron los 24 de Brandon Robinson.

Quimsa recibirá este miércoles desde las 21:30 horas a Independiente en la continuidad de La Liga.

Fotos y crónica: Prensa Quimsa.